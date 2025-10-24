Rebaja
Globo G93 - Bombilla inteligente E27
Exprésate con una bombilla globo LED con diseño de filamentos en espiral. De estilo vintage, pero modernas, las bombillas Filament tienen las mismas funciones que otras bombillas inteligentes, incluidas las de atenuar o aumentar la iluminación.
El precio actual es 26,24 €, el precio original es 34,99 €
Productos destacados
- Filamento White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Bombilla vintage con luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
95x150