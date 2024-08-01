En este paquete

1 x Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play Crea un amplio efecto de iluminación con la barra de luces Hue Play de diseño estilizado en color negro. Se suministra en un pack de dos barras de luces y una fuente de alimentación que permite conectar hasta tres barras de luces. Se puede posar en el suelo en vertical u horizontal o instalar en la parte posterior del televisor con los soportes incluidos. Pack doble barra de luces Play

1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75 inch Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de 75 pulgadas o más que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble. Play gradient lightstrip 75 inch