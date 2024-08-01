*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Play Gradient TV 75" + Hue Play Barras Luces x2 (negro)
Transforma tu entretenimiento en una experiencia de sincronización de luces totalmente envolvente gracias a la Hue HDMI Sync 8K, 2 barras de luces led Hue Play Play y una tira Hue Play Gradient 75 pulgadas para TV. Mejora tu forma de jugar, ver y escuchar.
- Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz
- Certificación HDMI 2.1
- Crea una sincronización de color 1:1 con lo que hay en la pantalla
- Conecta hasta 10 luces Philips Hue
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
Crea un amplio efecto de iluminación con la barra de luces Hue Play de diseño estilizado en color negro. Se suministra en un pack de dos barras de luces y una fuente de alimentación que permite conectar hasta tres barras de luces. Se puede posar en el suelo en vertical u horizontal o instalar en la parte posterior del televisor con los soportes incluidos.Pack doble barra de luces Play
1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75 inch
Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de 75 pulgadas o más que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble.Play gradient lightstrip 75 inch
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Transforma tu ocio en una experiencia de sincronización de la luz totalmente inmersiva. La Philips Hue Play HDMI sync box 8K te permite jugar, ver y escuchar a un nuevo nivel al sincronizar tus luces Philips Hue con lo que se ve en la pantalla. Gracias a la frecuencia de actualización ultrarrápida, hace coincidir los colores de la luz con el contenido de vídeo de máxima calidad a 8K 60 Hz y 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
