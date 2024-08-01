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Primer plano del frente de 3 sensores de contacto Secure en blanco + sensores de movimiento + Bridge Pro

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3 sensores de contacto Secure en blanco + sensores de movimiento + Bridge Pro

Mantén tu hogar seguro con 3 sensores de contacto en color blanco, un sensor de movimiento y Hue Bridge Pro. Activa las luces, recibe alertas inteligentes y disfruta de una automatización perfecta para tu total tranquilidad.

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  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Productos destacados

  • Instalación inalámbrica.
  • Automatiza tus luces.
  • Batería de larga duración.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
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En este paquete

Primer plano del frente de Hue Sensor de contacto de seguridad

3 x Hue Sensor de contacto de seguridad

Consigue tranquilidad tanto en casa como fuera con el sensor de contacto de seguridad. Colócalo en puertas, ventanas, armarios, cajas fuertes, etc. con el soporte adhesivo incluido y recibe una notificación o incluso haz que se enciendan las luces cuando se abra el sensor.

Sensor de contacto de seguridad
Primer plano del frente de Hue Hue Motion sensor

1 x Hue Hue Motion sensor

Activa las luces inteligentes con movimiento. El sensor de movimiento Hue alimentado con pilas se puede instalar fácilmente en cualquier lugar de la casa. 

Hue Motion sensor
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

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