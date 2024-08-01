En este paquete

3 x Hue Sensor de contacto de seguridad Consigue tranquilidad tanto en casa como fuera con el sensor de contacto de seguridad. Colócalo en puertas, ventanas, armarios, cajas fuertes, etc. con el soporte adhesivo incluido y recibe una notificación o incluso haz que se enciendan las luces cuando se abra el sensor. Sensor de contacto de seguridad

1 x Hue Hue Motion sensor Activa las luces inteligentes con movimiento. El sensor de movimiento Hue alimentado con pilas se puede instalar fácilmente en cualquier lugar de la casa. Hue Motion sensor