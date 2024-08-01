Novedad
3 sensores de contacto Secure en blanco + sensores de movimiento + Bridge Pro
Mantén tu hogar seguro con 3 sensores de contacto en color blanco, un sensor de movimiento y Hue Bridge Pro. Activa las luces, recibe alertas inteligentes y disfruta de una automatización perfecta para tu total tranquilidad.
El precio actual es 264,95 €
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- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Productos destacados
- Instalación inalámbrica.
- Automatiza tus luces.
- Batería de larga duración.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete
3 x Hue Sensor de contacto de seguridad
Consigue tranquilidad tanto en casa como fuera con el sensor de contacto de seguridad. Colócalo en puertas, ventanas, armarios, cajas fuertes, etc. con el soporte adhesivo incluido y recibe una notificación o incluso haz que se enciendan las luces cuando se abra el sensor.Sensor de contacto de seguridad
1 x Hue Hue Motion sensor
Activa las luces inteligentes con movimiento. El sensor de movimiento Hue alimentado con pilas se puede instalar fácilmente en cualquier lugar de la casa.Hue Motion sensor
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
Especificaciones
Información del producto
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