Lámpara de suelo blanca Signe + Bridge Pro

Crea un ambiente agradable en cualquier habitación con la lámpara de pie Hue Signe en color negro y disfruta de un control inteligente con Hue Bridge Pro. Iluminación dinámica con degradado y un diseño elegante y moderno.

  • Luz blanca y de color.
  • Ilumina la pared con luz.
  • Suave mezcla de colores.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Lámpara de pie Gradient Signe

1 x Hue White and Color Ambiance Lámpara de pie Gradient Signe

Complemente la decoración de su hogar con el elegante y estilizado diseño blanco de la lámpara de pie Gradient Signe, que combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.

Lámpara de pie Gradient Signe
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

