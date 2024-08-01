Rebaja
Lámpara de suelo blanca Signe + Bridge Pro
Crea un ambiente agradable en cualquier habitación con la lámpara de pie Hue Signe en color negro y disfruta de un control inteligente con Hue Bridge Pro. Iluminación dinámica con degradado y un diseño elegante y moderno.
El precio actual es 356,98 €, el precio original es 419,98 €
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Productos destacados
- Luz blanca y de color.
- Ilumina la pared con luz.
- Suave mezcla de colores.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Lámpara de pie Gradient Signe
Complemente la decoración de su hogar con el elegante y estilizado diseño blanco de la lámpara de pie Gradient Signe, que combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.Lámpara de pie Gradient Signe
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
Especificaciones
Información del producto
Información del producto
Paquetes que te pueden gustar
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de pie Gradient Signe
329,99 €
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip de 2 metros
159,99 €
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de mesa Gradient Signe
219,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (último modelo)
21,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
69,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
49,99 €
Hue White and Color Ambiance
Pack doble barra de luces Play
139,99 €