Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Play Barras Luces x2
El precio del paquete es 474,98 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 499,98 €
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Acerca de Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Play Barras Luces x2
Transforma tu entretenimiento en una experiencia de sincronización de luces totalmente envolvente gracias al Hue HDMI Sync 8K y 2 barras de luces led colores Hue Play. Mejora tu forma de jugar, ver y escuchar.
- Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz
- Certificación HDMI 2.1
- Crea una sincronización de color 1:1 con lo que hay en la pantalla
- Conecta hasta 10 luces Philips Hue
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 330179
Información del producto
- Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
- 1