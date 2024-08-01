*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Rebaja
Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Tira Led Plus 2M
Disfruta de una experiencia multimedia envolvente y de efectos vibrantes con la box de sincronización Hue HDMI Sync 8K y una tira led Hue Plus de 2M.
El precio actual es 389,48 €, el precio original es 409,98 €
- Luz blanca y a todo color (RGB)
- Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz
- Certificación HDMI 2.1
- Crea una sincronización de color 1:1 con lo que hay en la pantalla
- Conecta hasta 4 dispositivos HDMI
1 x Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Ilumina de color cualquier rincón de tu hogar. Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira LED de interior se adhiere a cualquier superficie y brilla en un único tono de blanco o color de la luz.Base de tira de luz Plus V4 2 metros
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Transforma tu ocio en una experiencia de sincronización de la luz totalmente inmersiva. La Philips Hue Play HDMI sync box 8K te permite jugar, ver y escuchar a un nuevo nivel al sincronizar tus luces Philips Hue con lo que se ve en la pantalla. Gracias a la frecuencia de actualización ultrarrápida, hace coincidir los colores de la luz con el contenido de vídeo de máxima calidad a 8K 60 Hz y 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
