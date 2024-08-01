Ilumina de color cualquier rincón de tu hogar. Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira LED de interior se adhiere a cualquier superficie y brilla en un único tono de blanco o color de la luz.

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Transforma tu ocio en una experiencia de sincronización de la luz totalmente inmersiva. La Philips Hue Play HDMI sync box 8K te permite jugar, ver y escuchar a un nuevo nivel al sincronizar tus luces Philips Hue con lo que se ve en la pantalla. Gracias a la frecuencia de actualización ultrarrápida, hace coincidir los colores de la luz con el contenido de vídeo de máxima calidad a 8K 60 Hz y 4K 120 Hz.