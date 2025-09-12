Deja que Philips Hue vigile tu hogar por ti. Obtén una transmisión en vivo nítida y clara de alta definición de 1080p, enciende las luces o envía una alerta a tu dispositivo móvil cuando se detecte movimiento o incluso activar un sonido de alarma con un toque en la aplicación Hue. Esta cámara de seguridad inalámbrica para el hogar es fácil de montar e instalar en cualquier hogar.