Cámara de seguridad con batería
Deja que Philips Hue vigile tu hogar por ti. Obtén una transmisión en vivo nítida y clara de alta definición de 1080p, enciende las luces o envía una alerta a tu dispositivo móvil cuando se detecte movimiento o incluso activar un sonido de alarma con un toque en la aplicación Hue. Esta cámara de seguridad inalámbrica para el hogar es fácil de montar e instalar en cualquier hogar.
Productos destacados
- Cifrado de extremo a extremo
- Vídeo de alta definición de 1080P
- Alimentación por baterías
- Soporte de pared incluido
Consíguelo todo con el Philips Hue Bridge
A Hue Bridge te brinda todas las funciones de seguridad para el hogar inteligente: alarmas de luz y sonido, el automatismo de simulación de presencia y la capacidad de ampliar la configuración de seguridad de tu hogar o de iluminación inteligente.
Vigila tu casa
Recibe notificaciones directamente en tu dispositivo móvil cada vez que tu cámara Secure detecte movimiento. Crea zonas de actividad para recibir alertas en función de lo que active el movimiento; por ejemplo, una persona, un animal, un vehículo o un paquete.
Haz que parezca que estás en casa
Utiliza tu cámara Secure con el automatismo Simular presencia y la función de conversación bidireccional para añadir una capa de seguridad a su hogar y conseguir de paso una mayor tranquilidad.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro