Deja que Philips Hue vigile tu hogar por ti. Obtén una transmisión en vivo nítida y clara de alta definición de 1080p, enciende las luces o envía una alerta a tu dispositivo móvil cuando se detecte movimiento o incluso activar un sonido de alarma con un toque en la aplicación Hue. Esta cámara de seguridad con cable incluye un soporte de escritorio para que puedas colocarla en cualquier lugar de tu casa.