Difusor para farol de pared Turaco Hue

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Primer plano del frente de Hue Difusor para farol de pared Turaco Hue
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Acerca de Difusor para farol de pared Turaco Hue

¿El difusor de tu farol de pared Turaco se ha decolorado, ensuciado o dañado por la exposición prolongada al aire libre? Ahora puedes simplemente sustituir el difusor por uno nuevo que es fácil de instalar y garantiza el uso continuado de tus luces exteriores sin necesidad de sustituir el accesorio completo.

  • Estanca
  • Fácil de montar
  • Compatible con Turaco
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