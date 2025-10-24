Realiza rutinas matutinas y vespertinas mucho mejor con el espejo iluminado Adore, un espejo de baño grande redondo rodeado de un anillo de luz blanca de cálida a fría. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien conéctate un Hue Bridge para disfrutar de toda la gama de características de iluminación inteligente.