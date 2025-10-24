Foco Adore Bathroom
Con un plafón Adore de Philips Hue White Ambiance, consigues tres puntos de luz para iluminar la habitación. Las fórmulas de luz integradas te ayudan a llenarte de energía, a concentrarte, a leer y a relajarte. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Descubre más características con un Hue Bridge.
El precio actual es 199,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal