Con un foco Buckram de Philips Hue White Ambiance en blanco consigues una luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta el foco para resaltar las esquinas adecuadas de la habitación. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.