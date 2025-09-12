Sencillo control inalámbrico con el interruptor inalámbrico (incluido)

Con el interruptor inalámbrico con regulación y con batería para Philips Hue podrás controlar fácilmente la luz de tus lámparas ambientales blancas. Alterna entre las 4 escenas de iluminación diferentes con solo pulsar el botón de encendido, regula la luz arriba o abajo y fíjalo para facilitar su uso. El conmutador de regulación se puede colocar en cualquier parte en su pequeña y elegante base, y no requiere cables. Puedes usarlo como mando a distancia o como interruptor de luz en la pared, y disfrutar de la fórmula de iluminación adecuada para cada momento del día. Puedes añadir hasta 10 luces Hue a un conmutador de regulación.