*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Foco de cuatro luces Buratto
Los focos direccionales Philips Hue white ambiance Buratto de luz blanca ambiental incorporan un regulador inalámbrico y una bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental que te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía. Disfruta de una luz blanca natural que se ajusta a tu rutina.
El precio actual es 229,95 €
- White Ambiance
- Hue Bridge habilitado
- Interruptor inalámbrico incluido
- GU10
- Aluminio
- Control inteligente con Hue Bridge*
Potente emisión de luz
Luz de alta calidad con fuerte flujo luminoso, que ofrece abundante luz blanca para cualquier momento o tarea.
Sencillo control inalámbrico con el interruptor inalámbrico (incluido)
Con el interruptor inalámbrico con regulación y con batería para Philips Hue podrás controlar fácilmente la luz de tus lámparas ambientales blancas. Alterna entre las 4 escenas de iluminación diferentes con solo pulsar el botón de encendido, regula la luz arriba o abajo y fíjalo para facilitar su uso. El conmutador de regulación se puede colocar en cualquier parte en su pequeña y elegante base, y no requiere cables. Puedes usarlo como mando a distancia o como interruptor de luz en la pared, y disfrutar de la fórmula de iluminación adecuada para cada momento del día. Puedes añadir hasta 10 luces Hue a un conmutador de regulación.
Relájate, lee, concéntrate y llénate de energía con las diferentes fórmulas de iluminación
La iluminación afecta a nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. Las bombillas Philips Hue pueden ayudarte a personalizar tus rutinas diarias para crear momentos inolvidables. Sáltate el café de la mañana y prepárate para el día con una luz diurna blanca brillante, que te ayuda a llenar de energía tu cuerpo y tu mente. Mantén la concentración con una luz blanca brillante y precisa. O bien, acuéstate y relájate con una luz blanca suave y brillante, perfecta para poner fin al día.
Control absoluto desde dispositivos inteligentes con Hue bridge
Conecta las luces Philips Hue con el puente para desbloquear las infinitas posibilidades del sistema.
Crea entornos de luz blanca cálidos o fríos
Configura el ambiente adecuado para cualquier momento y decora tu hogar con luz blanca cálida o fría. Puedes disfrutar de diferentes estilos a lo largo del año, con independencia de si prefieres una luz blanca y nítida que te recuerde a la brisa primaveral, una luz blanca cálida similar al sol en verano o una luz fría más invernal.
Despiértate y acuéstate de forma natural
Philips Hue te ayudará a salir de la cama como te gusta, ayudándote a empezar el día lleno de energía. El brillo de la luz aumenta gradualmente para imitar el efecto del amanecer y te ayuda a despertarte de forma natural, en lugar de despertarte con los molestos sonidos de un despertador. Empieza el día de la forma adecuada. Por la noche, la relajante luz blanca cálida te ayuda a sosegarte y preparar el cuerpo para un buen sueño reparador. Esta función requiere la conexión con el Philips Hue bridge.
Control inteligente dentro y fuera de casa
Con las aplicaciones Philips Hue para iOS y Android puedes controlar las bombillas de forma remota estés donde estés. Comprueba si has olvidado apagar las luces antes de salir de casa y enciéndelas si trabajas hasta tarde. Esta función requiere la conexión con el Philips Hue bridge.
Ajusta temporizadores según tus preferencias
La función de programación de horarios de Philips Hue app te permitirá simular que te encuentras en casa aunque no sea así. Configura las luces para que se enciendan a una hora concreta y para encontrarlas encendidas cuando llegues a casa. También podrás configurar que las habitaciones se iluminen a horas diferentes. Y, por supuesto, podrás configurar las luces para que se apaguen progresivamente de noche y puedas despreocuparte por completo. Esta función requiere la conexión con el Philips Hue bridge.
El control en tus manos
Conecta las luces Philips Hue al puente y descubre la infinidad de posibilidades que tienes a tu disposición. Controla las luces desde tu smartphone o tableta con Philips Hue app o añade interruptores al sistema para activar las luces. Configura temporizadores, notificaciones, alarmas y mucho más para disfrutar de una experiencia completa con Philips Hue. Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Apple Homekit y Google Home para permitirte controlar las luces con tu voz.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Aluminio
Material
Metal