El plafón Milliskin White ambiance de Philips Hue en aluminio se integra a la perfección en su ambiente además de ofrecer una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas para ayudarte a llenarte de energía, a concentrarte, a leer y a relajarte. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.