Con un foco Buckram de Philips Hue White Ambiance en negro, obtienes luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta el foco para resaltar las esquinas adecuadas de la habitación y controla al instante la luminaria con Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.