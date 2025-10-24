Foco Pillar doble
Utiliza el foco doble Pillar de Philips Hue White Ambiance en negro para conseguir una luz blanca de cálida a fría en cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con un Philips Hue Bridge.
El precio actual es 159,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal