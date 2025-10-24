Ayuda
Lámpara colgante Amaze

El colgante Amaze White ambiance de Philips Hue en blanco muestra un diseño único que encaja en cualquier cocina o comedor. Obtén una luz blanca natural de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con Bluetooth o el Hue dimmer switch. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.

  • White Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Incluye interruptor inalámbrico
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
