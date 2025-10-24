Lámpara de espejo Adore Bathroom
Las funcionalidades modernas se combinan con un diseño clásico y estilizado en el aplique mural Philips Hue Adore, que te permite leer, relajarte, llenarte de energía y concentrarte con la mejor luz. Utiliza el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth para disfrutar de un control instantáneo. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir aún más características.
El precio actual es 219,99 €
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal