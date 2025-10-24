Ayuda
Chrome Adore wall lamp, rectangular shape with rounded edges, glossy finish, integrated light source, compact design.

Lámpara de espejo Adore Bathroom

Consigue una luz blanca de cálida a fría para cualquier momento del día con el aplique mural Adore cromado, diseñado especialmente para el baño. Usa una luz blanca brillante para arreglarte por la mañana o reduce el brillo para relajarte en el baño después de un largo día.

Artículo ya no disponible

  • White Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Incluye interruptor inalámbrico
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Cromado

  • Material

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

