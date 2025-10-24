Lámpara de mesa Felicity
Con la lámpara de mesa Philips Hue white ambiance Felicity en tu hogar puedes controlar fácilmente las rutinas de luz para cada momento del día. Utiliza el conmutador de regulación para establecer la luz correcta que te ayudará a relajarte, leer, concentrarte y cargarte de energía.
Productos destacados
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- E27
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Sintético