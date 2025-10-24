Consigue una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con la lámpara de mesa Wellner White ambiance de Philips Hue, que añade un toque de estilo único a cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o añade un Hue Bridge para descubrir más características.