Lámpara de pie Explore
Conecta la lámpara de pie Philips Hue White Ambiance Explore a tu sistema Philips Hue para disfrutar de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, a darte energía, a concentrarte, a leer o a relajarte. Diseñada para orientar la luz hacia donde necesites.
El precio actual es 149,99 €, el precio original es 249,99 €
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- E27
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Vidrio