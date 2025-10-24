Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Lámpara de pie Explore

Rebaja

Lámpara de pie Explore

Conecta la lámpara de pie Philips Hue White Ambiance Explore a tu sistema Philips Hue para disfrutar de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, a darte energía, a concentrarte, a leer o a relajarte. Diseñada para orientar la luz hacia donde necesites.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Interruptor inalámbrico incluido
  • E27
  • White
  • Control inteligente con Hue Bridge*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Vidrio

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay