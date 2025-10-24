El plafón Adore de Philips Hue White Ambiance te permite leer, relajarte, darte energía y concentrarte con la luz adecuada a lo largo del día. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.