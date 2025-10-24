Disfruta de un sutil resplandor con el plafón en negro Being White ambiance de Philips Hue. Los círculos delgados de aluminio difunden la luz blanca de cálida a fría en tres direcciones. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.