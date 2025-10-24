Fabricado especialmente para el baño con una clasificación IP44, el plafón Struana White ambiance de Philips Hue proporciona la luz blanca adecuada de cálida a fría para tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth o conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.