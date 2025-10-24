Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Plafón para baños Struana

Plafón para baños Struana

Fabricado especialmente para el baño con una clasificación IP44, el plafón Struana White ambiance de Philips Hue proporciona la luz blanca adecuada de cálida a fría para tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth o conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Incluye interruptor inalámbrico
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

