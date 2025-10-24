El diseño redondo exclusivo del plafón Still de Philips Hue White Ambiance en negro proporciona miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o mediante la aplicación Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.