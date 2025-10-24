Ayuda
Black round ceiling lamp with a matte finish, featuring a wide illuminated ring and a central dark circular section.

Plafón Still

El diseño redondo exclusivo del plafón Still de Philips Hue White Ambiance en negro proporciona miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o mediante la aplicación Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.

Artículo ya no disponible

  • White Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Incluye interruptor inalámbrico
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Metal

    Plástico

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

