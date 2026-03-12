Vela B39 - Bombilla LED inteligente E14

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Primer plano del frente de Hue White Ambiance Vela B39 - Bombilla LED inteligente E14
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Acerca de Vela B39 - Bombilla LED inteligente E14

Estilo tradicional y funciones modernas de iluminación inteligente se unen en la bombilla Philips Hue tipo vela con luz blanca regulable. Disfruta de una luz blanca que va de cálida a fría para crear el ambiente perfecto y complementar la decoración de tu hogar. La regulación ultrabaja te permite reducir la intensidad de la bombilla hasta solo el 0,2 % del brillo total para obtener una luz muy tenue. La última generación de esta elegante bombilla de doble capa incorpora nuevas y mejoradas características, entre las que destaca la luz de día de espectro completo, que aporta la sensación de la luz natural a tu hogar. Relájate con los tonos cálidos de una puesta de sol veraniega o recárgate con los tonos blancos y nítidos del invierno. La bombilla es ahora un 40 % más eficiente energéticamente que la generación anterior, mientras que su compatibilidad con Matter garantiza una conectividad perfecta con otros dispositivos domésticos inteligentes. Disfruta de más características con un Hue Bridge.

  • Hasta 500 lúmenes
  • Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)
  • Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad
  • Efecto de vela realista
  • Control por aplicación y con la voz
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