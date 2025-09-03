*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Novedad
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810
Lleva las ventajas de la luz natural a tu hogar con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha, rediseñada para consumir un 40 % menos de energía y equipada con luz blanca de espectro completo, que se puede ajustar libremente para crear desde acogedores tonos de luz de velas hasta una luz blanca y nítida energizante. Además, puedes personalizar aún más tu iluminación con una regulación ultrabaja, desde el brillo máximo hasta un 0,2 %.
Casquillo
Color de la luz
Modelo
Forma
Pack
Current price is {currentPrice}
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Productos destacados
- Up to 810 lumen
- Full-spectrum light (1000-20000K)
- Dimmable to 0.2% brightness
- Control using app or voice
- Easy to install and use
Productos en tendencia
Hue White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
69,99 €
Hue White and Color Ambiance
Kit de inicio: 3 bombillas GU10 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Base de tira de luz Plus V4 2 metros
59,99 €
Hue White and Color Ambiance
Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600
79,99 €
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue
Hue tap switch
49,95 €
Hue White and Color Ambiance
Elipse - Bombilla inteligente E27
99,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (último modelo)
21,99 €
Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar.Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólalas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.
Controla las luces con la voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.
Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría
Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de la luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.
Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge
El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Duración
Duración
Número de ciclos de apagado y encendido
50.000
Vida útil nominal
25.000