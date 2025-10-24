Rebaja
Vela - Bombilla inteligente E14
Añade una bombilla inteligente Candelabra con luz diurna blanca cálida a fría para ayudarte a relajarte, leer, concentrarte o cargarte de energía. Contrólala al instante por Bluetooth en una sala o emparéjala con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.
El precio actual es 23,96 €, el precio original es 29,95 €
- White Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca de cálida a fría
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
39x117