Aplique mural para exteriores Attract
Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa.
El precio actual es 169,99 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Alimentación mediante red eléctrica
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Vidrio