Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Bombilla globo Hue Festavia, pack de 2 (repuesto)

Bombilla globo Hue Festavia, pack de 2 (repuesto)

Crea un ambiente acogedor o una atmósfera festiva y colorida en tu patio, porche o cualquier espacio al aire libre. Estas bombillas globo irrompibles emiten una brillante luz blanca o de colores saturados, ya sea creando un degradado o reproduciendo efectos de iluminación animados. El sistema de bajo voltaje seguro permite enchufarlas a una toma de corriente existente con la fuente de alimentación incluida.

Productos destacados

  • 2 bombillas Lightguide
  • Irrompible
  • Bombillas brillantes de 50 lúmenes
  • Blanco y degradado de colores
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Material

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Compatible con

Otro

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

