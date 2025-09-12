*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Bombilla globo Hue Festavia, pack de 2 (repuesto)
Crea un ambiente acogedor o una atmósfera festiva y colorida en tu patio, porche o cualquier espacio al aire libre. Estas bombillas globo irrompibles emiten una brillante luz blanca o de colores saturados, ya sea creando un degradado o reproduciendo efectos de iluminación animados. El sistema de bajo voltaje seguro permite enchufarlas a una toma de corriente existente con la fuente de alimentación incluida.
Productos destacados
- 2 bombillas Lightguide
- Irrompible
- Bombillas brillantes de 50 lúmenes
- Blanco y degradado de colores
Especificaciones
Diseño y acabado
Material
Sintético