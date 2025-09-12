Crea un ambiente acogedor o una atmósfera festiva y colorida en tu patio, porche o cualquier espacio al aire libre. Estas bombillas globo irrompibles emiten una brillante luz blanca o de colores saturados, ya sea creando un degradado o reproduciendo efectos de iluminación animados. El sistema de bajo voltaje seguro permite enchufarlas a una toma de corriente existente con la fuente de alimentación incluida.