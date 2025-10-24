Bombilla individual GU10
Da color a tu hogar con este foco con casquillo GU10 inteligente. Con millones de colores para elegir, esta luz puede aportar una nueva personalidad a tu hogar. Conéctate al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente.
El precio actual es 59,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- 1 bombilla GU10
- Luz blanca y de colores
- Regulable
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x71