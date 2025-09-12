*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Foco de dos luces Argenta
Aporta color a tu hogar con Hue Argenta. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para apagarlo o encenderlo al instante, regularlo y ajustar escenas de iluminación en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.
El precio actual es 189,99 €
- White and Color Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar.Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólalas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.
Controla las luces con la voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.
Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.
Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría
Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de la luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.
Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar un mente atareada.
Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge
El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Aluminio
Material
Metal