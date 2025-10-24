Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance FOCO EMPOTRABLE CENTURA

FOCO EMPOTRABLE CENTURA

Añade un poco de diversión a tu rutina diaria con el downlight empotrable Xamento de 5,5 pulgadas plateado, que ofrece millones de colores de luz inteligente. Con una clasificación IP44 y un diseño contemporáneo, esta luz se integra en la decoración de cualquier baño.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White and Color Ambiance
  • 1 bombilla GU10
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Cromado

  • Material

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay