FOCO EMPOTRABLE CENTURA
Añade un poco de diversión a tu rutina diaria con el downlight empotrable Xamento de 5,5 pulgadas plateado, que ofrece millones de colores de luz inteligente. Con una clasificación IP44 y un diseño contemporáneo, esta luz se integra en la decoración de cualquier baño.
El precio actual es 79,99 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- 1 bombilla GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Cromado
Material
Sintético