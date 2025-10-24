Foco sencillo Argenta
Resalta tus objetos favoritos con Hue Argenta, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blanca y más de 16 millones de colores. Contrólalo al instante por Bluetooth en una habitación o emparéjalo con un puente Hue para disfrutar de toda una variedad de funciones.
El precio actual es 99,99 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal