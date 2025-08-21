Las luces de cuerda en forma de globo aportan ese aspecto clásico inspirado en los cafés a tu espacio exterior. Tú aportas la personalización.
Se suelen comprar conjuntamente
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Impress
169,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Impress
149,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de poste para exteriores Impress
209,99 €
Hue White and Color Ambiance
LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS
189,99 €
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily
349,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural exterior Impress (baja tensión)
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Luz de acento portátil Go
89,99 €
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily XL
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily
149,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)
189,99 €
Hue
Sensor de exterior
49,95 €
Hue White and Color Ambiance
Guirnalda de luces Festavia
219,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural de interior y exterior Dymera
219,99 €
Vibraciones de fiesta personalizadas
Fiesta a todo color, relájate con un cálido resplandor
Los LED integrados a todo color con tecnología Chromasync™ hacen que estas guirnaldas de luces globo resplandezcan con una luz blanca brillante y colores saturados, lo cual es perfecto para las celebraciones al aire libre.
¿Poner música para una fiesta? Sincronízalos con tus canciones y observa cómo la música hace que los colores se muevan.
Cuando llegue la hora de relajarse, bájalos a un brillo ultrabajo en cualquier tono de luz blanca cálida a fría. Crea un ambiente muy acogedor con una escena luminosa o un efecto especial, por ejemplo, la luz resplandeciente de las velas.
La luz y el alma de la fiesta
Las bombillas globo de Festavia, con su elegante y llamativo diseño Lightguide, son un bello complemento para tu espacio exterior, tanto si están encendidas como apagadas. Cada bombilla presenta un tubo interior distintivo que equilibra el color, el brillo y la dirección de la luz para conseguir efectos óptimos. Personalízalas como quieras: utiliza un degradado de varios colores a lo largo de la guirnalda, elige entre escenas de iluminación estacionales o utiliza efectos de luz especiales para que encajen perfectamente con el ambiente festivo, ocasiones especiales o momentos de relax al aire libre.
Construido para durar, haga el tiempo que haga
Llueva, haga sol o nieve, las guirnaldas de luces globo Festavia están diseñadas para su uso en exteriores durante todo el año. No hace falta que las guardes, déjalas puestas para cualquier ocasión. Cada bombilla con aspecto de cristal duradero es impermeable, resistente a la intemperie, inastillable y reemplazable, ¡por si acaso!
Instalación Plug & Play sencilla
Las guirnaldas de luces globo Festavia son de baja tensión, por lo que puedes enchufar la fuente de alimentación incluida a una toma de corriente existente. No es necesario un complicado recableado. También puedes añadir guirnaldas de luces a una instalación existente de baja tensión e integrarlas con tus otras luces en cualquier lugar de tu espacio exterior.
Las guirnaldas de luces globo no se pueden ampliar por los extremos, pero puedes enchufar dos guirnaldas de luces a la fuente de alimentación mediante el conector en T que se incluye con la guirnalda de extensión.
FAQs
¿La guirnalda de luces globo Festavia puede emitir luz blanca?
¿La guirnalda de luces globo Festavia puede emitir luz blanca?
¿Yo puedo sustituir las bombillas de las guirnaldas de luces globo Festavia?
¿Yo puedo sustituir las bombillas de las guirnaldas de luces globo Festavia?
¿Cuál es la mejor manera de colgar las guirnaldas de luces globo Festavia?
¿Cuál es la mejor manera de colgar las guirnaldas de luces globo Festavia?
¿Las bombillas son de cristal?
¿Las bombillas son de cristal?
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético
Duración
Duración
Medio ambiente
Medio ambiente
Características/accesorios adicionales incluidos
Características/accesorios adicionales incluidos
Características de la luz
Características de la luz
Guirnalda de luces/tira de luz
Guirnalda de luces/tira de luz
Varios
Varios
Dimensiones y peso del embalaje
Dimensiones y peso del embalaje
Consumo de energía
Consumo de energía
Dimensiones y peso del producto
Dimensiones y peso del producto
Servicio
Servicio
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Contenido de la caja
Contenido de la caja
Compatible con
Compatible con
Otro
Otro
¿Necesita una pieza?
¿Busca piezas de repuesto para este producto? Encuentra cables de alimentación, soportes y mucho más para dar nueva vida a tus luces.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.