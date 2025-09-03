*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Novedad
Kit de inicio: 2 barras de luces Play + Hue Bridge Pro
Consigue funciones de iluminación inteligente superpotentes con Hue Bridge Pro. Equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Coloca las barras de luces Play incluidas alrededor de tu zona de ocio para que disfrutar de una televisión y juegos envolventes.
- Supports 150+ lights, 50+ accessories
- Use lights as motion sensors with MotionAware™
- Unlocks Hue Sync surround lighting and security integration
- Hue White Ambiance +16 millones de colores
- Made for TV and gaming areas
Seguridad de Zigbee
Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue impiden el acceso no autorizado a tu ecosistema de luz inteligente.
Hue MotionAware™
Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro permite que tu sistema de iluminación responda de forma intuitiva a tus movimientos en todo el hogar. Con al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear un área de movimiento que detecta tu presencia y activa las luces que le asignes. ¡No se necesita un sensor de movimiento independiente!
Más capacidad, procesador más rápido
En comparación con Bridge, Bridge Pro ofrece tres veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas y tiempos de respuesta cinco veces más rápidos gracias al nuevo chip Hue Chip Pro.
Control de todo el hogar desde cualquier lugar
Bridge y Bridge Pro te permiten acceder a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la aplicación Hue. Controla las luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético