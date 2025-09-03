Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Kit de inicio: 2 barras de luces Play + Hue Bridge Pro

Novedad

Kit de inicio: 2 barras de luces Play + Hue Bridge Pro

Consigue funciones de iluminación inteligente superpotentes con Hue Bridge Pro. Equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Coloca las barras de luces Play incluidas alrededor de tu zona de ocio para que disfrutar de una televisión y juegos envolventes.

Productos destacados

  • Supports 150+ lights, 50+ accessories
  • Use lights as motion sensors with MotionAware™
  • Unlocks Hue Sync surround lighting and security integration
  • Hue White Ambiance +16 millones de colores
  • Made for TV and gaming areas
Ver todas las especificaciones de productos
Buscar un manual del producto
Seguridad de Zigbee

Seguridad de Zigbee

Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue impiden el acceso no autorizado a tu ecosistema de luz inteligente.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro permite que tu sistema de iluminación responda de forma intuitiva a tus movimientos en todo el hogar. Con al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear un área de movimiento que detecta tu presencia y activa las luces que le asignes. ¡No se necesita un sensor de movimiento independiente!

Más capacidad, procesador más rápido

Más capacidad, procesador más rápido

En comparación con Bridge, Bridge Pro ofrece tres veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas y tiempos de respuesta cinco veces más rápidos gracias al nuevo chip Hue Chip Pro.   

Control de todo el hogar desde cualquier lugar

Control de todo el hogar desde cualquier lugar

Bridge y Bridge Pro te permiten acceder a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la aplicación Hue. Controla las luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

El puente

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

