Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente
Añade color ambiental a cualquier habitación con el Philips Hue White and color ambiance E27 starter kit. Conéctate al Hue Bridge incluido para aprovechar un sinfín de funciones. Controla mediante la app, la voz o el Hue Smart button incluido.
- ±10 años de vida útil
- Regulación inalámbrica instantánea
- Control con botón inteligente
- Philips Hue Bridge incluido
- Luz blanca y de color
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60 x 110