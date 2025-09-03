*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Novedad
Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 con capacidad de color + Hue Bridge Pro
Consigue funciones de iluminación inteligente superpotentes con Hue Bridge Pro. Equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Añade color ambiental a cualquier habitación con las bombillas White and color ambiance incluidas.
Casquillo
Color de la luz
Modelo
Pack
Forma
Current price is {currentPrice}
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Productos destacados
- Supports 150+ lights, 50+ accessories
- Use lights as motion sensors with MotionAware™
- Unlocks Hue Sync surround lighting and security integration
- Hue White Ambiance +16 millones de colores
- Hasta 1100 lúmenes*
Productos en tendencia
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de pie Gradient Signe
329,99 €
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de mesa Gradient Signe
219,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (último modelo)
21,99 €
Filamento Hue White Ambiance
Bombilla inteligente A60 - E27 (paquete de 3)
99,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
69,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
49,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
109,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Bombilla inteligente G125 - E27
99,99 €
Hue White and Color Ambiance
Pack doble barra de luces Play
139,99 €
Seguridad de Zigbee
Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue impiden el acceso no autorizado a tu ecosistema de luz inteligente.
Hue MotionAware™
Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro permite que tu sistema de iluminación responda de forma intuitiva a tus movimientos en todo el hogar. Con al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear un área de movimiento que detecta tu presencia y activa las luces que le asignes. ¡No se necesita un sensor de movimiento independiente!
Más capacidad, procesador más rápido
En comparación con Bridge, Bridge Pro ofrece tres veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas y tiempos de respuesta cinco veces más rápidos gracias al nuevo chip Hue Chip Pro.
Control de todo el hogar desde cualquier lugar
Bridge y Bridge Pro te permiten acceder a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la aplicación Hue. Controla las luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60 x 110