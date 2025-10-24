Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10 + botón inteligente
Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio GU10 de Philips Hue White and Color Ambiance. Conecta con el Hue Bridge que se incluye para aprovechar la interminable lista de funcionalidades. Contrólalo mediante la aplicación, la voz o el botón inteligente incluido.
El precio actual es 189,95 €
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca y de colores
- Hue Bridge incluido
- Control con aplicación o voz*
- Botón inteligente incluido
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x58