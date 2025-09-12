Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10 + botón inteligente
Añade color ambiental a cualquier habitación con el Philips Hue White and color ambiance starter kit. El kit incluye 3 bombillas inteligentes de color, un Hue Bridge y un Hue Smart button que proporcionan un control total de las luces, acceso a la app Hue y un sinfín de características.
- ±10 años de vida útil
- Regulación inalámbrica instantánea
- Control con botón inteligente
- Philips Hue Bridge incluido
- Luz blanca y de color
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x57x50 mm