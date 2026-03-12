Lámpara de mesa Hue Play

Novedad
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Lámpara de mesa Hue Play
En stock
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Acerca de Lámpara de mesa Hue Play

La lámpara de mesa Play es el primer paso ideal para adentrarte en el mundo del entretenimiento Hue. Sincronízala con películas, videojuegos y música en tu televisor para crear un colorido degradado de efectos de iluminación de pared que se adapten a toda la acción en pantalla. Añade más luces Hue a tu zona de entretenimiento para disfrutar de una experiencia de iluminación envolvente verdaderamente envolvente con una coincidencia de colores precisa con Chromasync. El perfil compacto de la lámpara de mesa Play, de 60 cm de altura, se adapta perfectamente a los lados de la pantalla del TV, en escritorios de trabajo o juego, para una visualización sin interrupciones.

  • Efecto de iluminación degradado RGBWWIC
  • Coincidencia precisa de colores Chromasync
  • Diseñado para colocarlo fácilmente
  • Conéctate con una HDMI sync box o una aplicación de televisión
  • Controla y personaliza con Hue Bridge
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay