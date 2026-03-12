La lámpara de mesa Play es el primer paso ideal para adentrarte en el mundo del entretenimiento Hue. Sincronízala con películas, videojuegos y música en tu televisor para crear un colorido degradado de efectos de iluminación de pared que se adapten a toda la acción en pantalla. Añade más luces Hue a tu zona de entretenimiento para disfrutar de una experiencia de iluminación envolvente verdaderamente envolvente con una coincidencia de colores precisa con Chromasync. El perfil compacto de la lámpara de mesa Play, de 60 cm de altura, se adapta perfectamente a los lados de la pantalla del TV, en escritorios de trabajo o juego, para una visualización sin interrupciones.

Efecto de iluminación degradado RGBWWIC

Coincidencia precisa de colores Chromasync

Diseñado para colocarlo fácilmente

Conéctate con una HDMI sync box o una aplicación de televisión

Controla y personaliza con Hue Bridge