Tiras de luces Philips Hue: más brillantes, más atrevidas y mejores que nunca.
La tecnología de vanguardia se combina con un diseño flexible para crear una iluminación ambiental y funcional que se adapta perfectamente a cualquier espacio.
- Mezcla de color precisa Chromasync™
- Luz blanca auténtica y ultra brillante
- Recortable, extensible, reutilizable
Reinventa tu hogar con una fina línea de luz
Decora y eleva cada espacio interior
Elige entre colores que se adapten a tu estado de ánimo o tonos blancos auténticos para crear el ambiente perfecto con un brillo difuso que baña tus paredes, pisos y techos. La tecnología Chromasync™ ofrece una mezcla de colores precisa y uniforme para crear degradados perfectos en cada rincón. Personaliza tu espacio con bellas escenas de luz y efectos dinámicos que se adapten a cada estado de ánimo y ocasión. Córtalas para que se adapten a cualquier lugar: desde esquinas hasta paredes, techos o escaleras.
Más brillante y más blanca que nunca
Haz que cada rincón se ilumine con luz blanca brillante, ultra brillante y auténtica. Diseñadas con LED blancos y blancos cálidos específicos, estas tiras de luces proporcionan los tonos blancos más puros y claros. Y con una potencia ultrabrillante de hasta 6000 lúmenes, también disfrutarás de una potente iluminación de pared o funcional, que te ayudará a concentrarte en las tareas o a seguir adelante con las actividades diarias. Consigue la sensación de luz natural en el interior con la luz diurna de espectro completo. Disfruta de la más amplia gama de tonos blancos, desde los tonos ámbar más cálidos de un atardecer de verano hasta los blancos más fríos de un cielo azul de invierno.
Luz espectacular, hecha para ser vista
La tira de luz OmniGlow ofrece la mejor experiencia de iluminación de su clase. Consigue la línea de luz más consistente y uniforme con la tecnología OmniGlow y un difusor que oculta los "puntos" LED. OmniGlow es lo suficientemente audaz como para brillar como iluminación directa, convirtiéndose en la pieza central del diseño de tu habitación. Su flujo luminoso superior la hace perfecta para iluminación de tareas, mientras que su avanzado chip de 16 bits garantiza efectos naturales y dinámicos ultra suaves, ideales para crear una experiencia envolvente en cualquier espacio interior.
Control definitivo y sin esfuerzo
Tanto si quieres crear una bonita escena luminosa, establecer efectos que combinen con tu estado de ánimo o simplemente controlar tus tiras de luces, hazlo todo sin esfuerzo mediante la aplicación Hue o el control por voz. Integra las tiras de luces con todas las lámparas, bombillas y controles inteligentes Philips Hue con un Hue Bridge Pro. Además, el Bridge Pro te da control total de tus tiras desde cualquier parte del mundo y te permite programar automatismos.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.