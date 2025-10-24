Rebaja
Lámpara de pedestal para exteriores Impress
Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad básica Impress proporciona un punto de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar. Requiere un puente Hue.
El precio actual es 148,49 €, el precio original es 164,99 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Sistema de baja tensión: unidad base
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Vidrio