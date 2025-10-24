Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Lámpara de pedestal para exteriores Impress

Rebaja

Lámpara de pedestal para exteriores Impress

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad básica Impress proporciona un punto de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar. Requiere un puente Hue.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White and Color Ambiance
  • Requiere Hue Bridge
  • LED integrado
  • Luz blanca y de color
  • Sistema de baja tensión: unidad base
  • Control inteligente con Hue Bridge*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Vidrio

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay