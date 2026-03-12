Lámpara de pie compacta Hue Play

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Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Lámpara de pie compacta Hue Play
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Acerca de Lámpara de pie compacta Hue Play

La lámpara de pie Hue Play es el primer paso ideal para adentrarse en el mundo del entretenimiento de Hue. Sincronízala con películas, videojuegos y música en tu televisor para crear un colorido degradado de efectos de iluminación de pared que se adapten a toda la acción en pantalla. Añade más luces Hue a tu zona de entretenimiento para disfrutar de una experiencia de iluminación envolvente verdaderamente envolvente con una coincidencia de colores precisa con Chromasync. La lámpara de pie Play, con su esbelta silueta de 122 cm de alto, se integra a la perfección a ambos lados del mueble de la televisión, en las esquinas o detrás del sofá, sin obstaculizar la visión.

  • Efecto de iluminación degradado RGBWWIC
  • Coincidencia precisa de colores Chromasync
  • Diseñado para colocarlo fácilmente
  • Conéctate con una HDMI sync box o una aplicación de televisión
  • Controla y personaliza con Hue Bridge
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