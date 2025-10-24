Lámpara portátil Go
Añade un Philips Hue Go con luz blanca y de colores a tu sistema. La lámpara Go tiene un diseño elegante con una carcasa transparente. Es inalámbrica, portátil y recargable, hasta tres horas. Se controla a través del sistema Hue o del botón incluido en el producto.
El precio actual es 79,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
- Control mediante voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Sintético