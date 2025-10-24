Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Lámpara portátil Go

Lámpara portátil Go

Añade un Philips Hue Go con luz blanca y de colores a tu sistema. La lámpara Go tiene un diseño elegante con una carcasa transparente. Es inalámbrica, portátil y recargable, hasta tres horas. Se controla a través del sistema Hue o del botón incluido en el producto.

Artículo ya no disponible

  • White and Color Ambiance
  • LED integrado
  • White
  • Control inteligente con Hue Bridge*
  • Control mediante voz*
