Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Pack de 1 B22

Pack de 1 B22

Utiliza esta bombilla LED inteligente B22 en cualquier luminaria estándar con un ajuste de bayoneta para obtener millones de tonalidades de luz blanca y de color. Con regulación inalámbrica, esta bombilla te permite establecer el estado de ánimo al instante.

Artículo ya no disponible

Descargar la hoja de información del producto

Productos destacados

  • White and Color Ambiance
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Luz blanca y de colores
  • Control al instante mediante Bluetooth
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    60x109

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay