Pack de 1 B22
Utiliza esta bombilla LED inteligente B22 en cualquier luminaria estándar con un ajuste de bayoneta para obtener millones de tonalidades de luz blanca y de color. Con regulación inalámbrica, esta bombilla te permite establecer el estado de ánimo al instante.
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca y de colores
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x109