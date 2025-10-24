Pack de 2 GU10
Crea ambiente al instante en cualquier habitación de tu hogar con estas dos bombillas GU10 que ofrecen millones de tonalidades de luz blanca y de colores y son aptas para la mayoría de los focos estándar.
El precio actual es 99,99 €
- White and Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca y de colores
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x58