Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.