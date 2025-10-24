Plafón Centris de cuatro focos
Obtén una iluminación de ambiente y funcional con una sola luminaria. La Centris blanca dispone de un plafón fijo y cuatro focos cuyo ángulo se puede ajustar de forma individual. Ajusta cada luz en la luminaria con cualquiera de los millones de colores disponibles para lograr un aspecto realmente exclusivo.
El precio actual es 489,99 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal